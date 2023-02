Lazio | Lotito | «Flaminio inadeguato per noi Vi spiego i motivi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Claudio, presidente della, ha parlato del possibile trasferimento della sua squadra allo stadioIntervistato da Radiosei, il presidente dellaClaudioha parlato dello stadioe delle relative problematiche. Le sue dichiarazioni. LE PAROLEO– «Ilè uno stadio che in base alle norme di sicurezza attuale ha 16 mila spettatori. Per noi sarebbe, serve uno stadio perlomeno da 45 mila spettatori. Li facciamo ogni partita. Il primo problema è la capienza, il secondo è la copertura. Non possiamo tornare agli anni ’60 in cui andavamo allo stadio con l’ombrello. Terzo problema parcheggi e viabilità, e questo potrebbe essere risolvibile, ho studiato tutto. Per fare queste cose, però, ci vogliono ...