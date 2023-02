Latina | tavola rotonda su disabilità e inclusione “Nessuno escluso-abbi cura di me”

(Di giovedì 2 febbraio 2023)– Il prossimo sabato 4 febbraio, dalle 9.30 alle 12 presso il Teatro Moderno di, sarà tenuta unadal titolo “di me” per affrontare i temi dell’educazione e dell’evangelizzazione inclusive. L’iniziativa è organizzata di concerto fra la Diocesi di-Terracina-Sezze-Priverno e la Comunità salesiana di San Marco (). Nel corso dei lavori sarà garantito il servizio d’interpretariato italiano (Lis). I saluti iniziali saranno portati dal vescovo diMariano Crociata e dal parroco di San Marco, don Francesco Pampinella. Gli interventi previsti saranno di suor Veronica Donatello, Responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle ...

