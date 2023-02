(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un quarantacinquenne, pregiudicato, è stato arrestato a La Spezia per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per porto d’armi e di oggetti atti ad offendere. Avrebbe aggredito unche lo aveva fermato per un controllo, minacciando di accoltellarlo con un coltello da combattimento

"Lasciami stare o ti accoltello". E lo straniero aggredisce il poliziotto ilGiornale.it

Un quarantacinquenne straniero, pregiudicato, è stato arrestato a La Spezia per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per porto d'armi e di oggetti atti ad offendere. Avrebbe aggredito ...