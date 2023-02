L’arbitrato che Meta deve sostenere per gli stress test della batteria degli smartphone di alcuni utenti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Immaginate questo scenario. Una delle app probabilmente più scaricate al mondo, che tutti noi – o che la stragrande maggioranza di noi – ha installato sul proprio, può decidere in maniera arbitraria di effettuare dei“in produzione” che, perare funzionalità nuove dell’applicazione (come la velocità di esecuzione o la capacità di portare avanti un aggiornamento, o ancora le prestazioni di scorrimento del feed di notizie, la reattività al tocco e i tempi di caricamento delle immagini), sono in grado diare lastessi, fino a farla scaricare del tutto. Si chiama negativeing ed è la pratica che un ex data scientist di, George ...