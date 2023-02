L’annuncio di Slegers sconvolge il calcio | “non c’è più niente da fare per me”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un annuncio drammatico nel mondo del. E’ la storia di Thijs, volto noto del pallone in Olanda. Il popolare giornalista è legato alanche per aver ricoperto il ruolo di addetto stampa. Il portavoce del Psv ha pubblicato sui social una lettera drammatica, sulla sua condizione di salute.continua a lottare contro la leucemia acuta, la situazione sembrava migliorare dopo l’iniziale trapianto poi le condizioni sono peggiorate. La lettera “La malattia non può essere fermata. Dopo un trapianto di cellule staminali precedentemente riuscito, i postumi alla fine mi uccideranno. I dottori non possono piùper me”, il messaggio sui social. “Non abbiamo altra scelta che accettare il destino e affrontarlo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo tutti per il ...