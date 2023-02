Lanciano una zucca e sfonda il parabrezza di un’auto in corsa | caccia al responsabile

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo i sassi dai cavalcavia, nel 2023 si è passati alle zucche dal balconi. E’ la storia di una coppia che circolava a Guidonia, con la loro macchina inche è stata colpita da unaproveniente dall’alto. L’impatto, considerato anche l’elevato peso del frutto, è stato tremendo, tanto da mandare in frantumi il lunotto della macchina e far rischiare la vita alle persone dentro il mezzo. Una situazione che ha lasciato nello shock i proprietari della vettura. Lakiller lanciata dal balcone Le dinamiche dell’insano gesto dovranno essere vagliate dagli inquirenti, ma è ipotizzabile come la grossasia volata da un balcone presente sulla strada in cui viaggiava la coppia. Il guidatore racconta: “Viaggiavo con mia moglie, quando ho sentito un forte botto e il lunotto distrutto. Scendo dal veicolo e trovo ...

... haun indizio molto forte su Instagram che tutti i fan, e non, dell'ex dama non hanno potuto fare a meno di notare. Di cosa si tratta L'ex volto di Uomini e Donne ha prima pubblicato..."Nuove esplosioni a Kramatorsk: i russialtri due attacchi missilistici. Ancoravolta colpito il centro della città, per lo sviluppo residenziale. Secondo le informazioni preliminari, vi ...

Gli lanciano una zucca, automobilisti terrorizzati Canale Dieci

Catturata a Lanciano una suggestiva cartolina della cometa dei ... AbruzzoLive

Air Liquide e TotalEnergies lanciano una jv per realizzare 100 ... Hydronews

Aggiudicata alla 'Sport Center Le Gemelle' di Lanciano l'asta ... AbruzzoLive.tv

Lanciano un chiusino in ghisa nel giardino: "Potevano uccidere qualcuno" Prima Treviglio

I fondatori di Instagram lanciano una nuova app social: ibrido tra app di notizie e social network basata sull’intelligenza artificiale. Al momento si accede solo su invito Un’app… Leggi ...Fortunatamente per una bambina di soli quattro anni di età, uscita di casa sfuggendo ai nonni, l'avventura non si è trasformata in tragedia. A lanciare l'allarme e allertare il 112 è stato un uomo che ...