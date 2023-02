L’abbraccio tra Vialli e Mancini sulla copertina dell’edizione di febbraio di CulturaIdentità

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Un abbraccio che vale mille rovesciate”: con queste parole si apre l’editoriale in prima pagina del numero speciale dia tema sportche sarà in edicola da domani, venerdì 3. Partendo dall’immagine simbolica che ritraetra Robertoe Gianlucanella notte in cui l’Italia si laureò Campione d’Europa, la rivista mensile L'articolo proviene da Calcio e Finanza.