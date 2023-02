La scrittrice Lia Celi e la transizione del figlio | «Roman è nato nel corpo sbagliato»

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Liaè una giornalista e. Ha scritto testi satirici per Cuore e Avvenimenti e ha collaborato a programmi tv come “Pippo Chennedy Show”. È stata sposata con il giornalista Roberto Grassilli. Ha quattro figli. Oggi a La Stampa racconta ladi: «Parlo per me, madre di un ragazzo trans. Quando Roma mi fece “il discorso” tutto si sarebbe aspettato tranne il mio sguardo sbigottito. Secondo, una madre illuminata come me avrebbe dovuto sapere che laè prima di tutto interiore. L’endocrinologo entra in scena molto dopo e il chirurgo più tardi ancora, o perfino mai».dice che secondolei non avrebbe dovuto fare una piega nell’apprendere che sua figlia non era mai stata «un adorabile maschiaccio». ...