(Di giovedì 2 febbraio 2023) LaCamilla ha fattoper laaldel reggimento dei. Da dicembre ne èin(foto: AP) Si è presentata vestita di rosso. Elegantissima e completamente a suo agio. E in men che non si dica ha messo tutti i militari in riga, con il sorriso, proprio come si addice al suo nuovo ruolo. Camilla e laal reggimento deiLaCamilla questa settimana ha fattoaldelle Grenadier Guards, a Lille Barracks, Aldershot, in Inghilterra. Lo ha fatto in veste di ...

LaCamilla ha fatto visita per la prima volta al primo battaglione del reggimento dei Granatieri. Da dicembre ne è colonnello in capo... il suo amico Jonathan Dimbleby, al quale aveva già rivelato il tradimento di Diana con l'attualeCamilla. Resta da capire se, in caso di effettivo invito da parte della Famiglia ...

Camilla mette in riga i militari e posa come il principe Filippo AMICA - La rivista moda donna

Re Carlo vuole Harry all'incoronazione e pensa a un'intervista-verità RaiNews

Auguri a Mathilde del Belgio: regina consorte dal sangue blu, laureata e convinta sostenitrice della moda ... la Repubblica

Il principe Harry lancia dure accuse alla regina consorte TGLA7

Storia della Strathmore Rose Tiara, la tiara segreta Harper's Bazaar Italia

La regina consorte per la prima volta in visita al primo battaglione dei Granatieri da quando ne è diventata colonnello in capo ...Durante il fine settimana dell’Incoronazione saranno molte le possibilità di celebrare la storica occasione come il Coronation Big Lunch, ...