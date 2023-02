La Pupa e il Secchione 2023 | Enrico Papi sarà il nuovo conduttore?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 2 febbraio 2023)potrebbe essere ilde Lae il. A riportare l’indiscrezione è DavideMaggio.it che specifica come ilpossa prendere di Barbara D’Urso regalandoci dunque un revival visto che già in due occasioni aveva guidato la trasmissione.infatti aveva condotto lo show prima nel 2006 al fianco di Federica Panicucci e poi nel 2010 con Paola Barale. Persarebbe dunque il terzo ritorno in una trasmissione che negli ultimi anni ha cambiato registro con l’inserimento della versione vip. Sembra dunque che dopo anni di alti e bassi per ilromano, ex simbolo di Sarabanda, sia arrivato il momento del definitivo rilancio. Davide Maggio infatti ...