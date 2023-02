La primavera della mia vita | il trailer ufficiale del film con Colapesce e Dimartino

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lamiasi svela neldelcon. Il titolo sancisce l’esordio al cinema dei due cantautori che saranno in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Splash. Ilsarà distribuito nelle sale italiane come evento speciale il 20, 21 e 22 febbraio ed è stato diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. Di seguito la sinosside Lamia: “Lamiaè la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un ...