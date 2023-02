“La Premier è diventata come la finanza | un parco giochi per i ricchi del mondo” Il Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Meno male che Todd Boehly, il presidente del Chelsea che solo a gennaio ha speso 288 milioni di sterline – più della somma di tutti i soldi spesi al mercato in Bundesliga, Serie A, Liga e Ligue 1 – non è responsabile del budget del sistema sanitario nazionale inglese (che in questi mesi se la vede brutta), scrive ironicamente Jonathan Liew sul. Pensa “la carneficina che ne sarebbe derivata: i miliardi sperperati in nuove tecnologie speculative e chirurghi adolescenti inesperti provenienti dai paesi in via di sviluppo, interi ambulatori medici inviati in prestito alla Francia, 25 milioni di sterline ad AstraZeneca per un paracetamolo molto brillante”… L’editorialista delpiù seriamente analizza la bolla del calcio inglese, nel suo rapporto con la realtà. Scrive di “un livello di dissonanza difficile da ignorare, la tentazione di ...