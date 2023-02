La Porta Rossa 4 non ci sarà | la terza stagione è l’ultima | “La fine non esiste | lo sappiamo”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La4 non ci: laè infattiper la serie di Rai2, che si è conclusa mercoledì 1° febbraio. Dopo quasi sette anni, le vicende di Leonardo Cagliostro, commissario-fantasma interpretato da Lino Guanciale, sono giunte al termine. La decisione di chiudere la serie tv e non continuare con La4 è stata decisa all’indomani delle riprese della, che si sono concluse a2021. Nei commenti di Lino Guanciale e di Valentia Romani si intuiva che la serie era giunta alla conclusione. “Oggi abbiamo battuto l’ultimo ciak de Lae su di me già un velo di malinconia”, scriveva l’interprete di Vanessa su ...