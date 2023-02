La nuova Pax Americana | perché dall’Inflation Reduction Act dipende il futuro dell’Europa di G Gambino

Leggi su tpi

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Alla vigilia del primo anniversario da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il rapporto geopolitico e commerciale tra Usa e Ue è oggi quanto mai messomente in discussione dalle grandi cancellerie europee. Dopo decenni di internazionalismo liberale, salvo la chiusura isolazionista sotto Trump (e nonostante la Brexit), i grand commis di Stato di Washington sono volati in Europa nel corso delle ultime settimane per comunicare ai loro omologhi europei che unaera deve avere inizio per quanto riguarda i rapporti di politica industriale e commerciale, mantenendo salda la già affrancata “cooperazione transatlantica”. La legge con la quale gli americani vogliono mettere a segno questo nuovo grande balzo in avanti è l’InflationAct (Ira), vale a dire unae rinnovata politica industriale volta a ...