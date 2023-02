La Milano-Sanremo 2023 non partirà da Milano | percorso con una grossa novità | Cipressa e Poggio nel finale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Laandrà in scena sabato 18 marzo. La Classicissima di Primavera, che quest’anno si correrà quando sarà ancora formalmente inverno, festeggerà la sua 114ma edizione. Ildella prima Classica Monumento della stagione subirà un grosso scossone rispetto alla tradizione: la partenza della corsa non sarà a, ma ad Abbiategrasso (località in provincia di). I primi 30 chilometri di gara saranno dunque differenti e si tornerà sul classico tracciato soltanto nei pressi di Pavia. Ilmisurerà complessivamente 294 chilometri e lasi confermerà così come la corsa ciclistica più lunga al mondo. Verranno proposti i ...

