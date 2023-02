La lotta all' inflazione di Bce e Fed ha un ostacolo | le politiche protezionistiche

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le banche centrali proseguono praticamente all’unisono laall’– ieri la Fed ha aumentato i tassi di 25 punti base ed oggi la Bce ha annunciato un rialzo di 50 punti base, così come anche la Banca d’Inghilterra – ma cresce la preoccupazione che tali sforzi possano essere in parte vanificati dai governi, che nell’ansia di fornire supporto a imprese e famiglie che hanno affrontato prima gli effetti di una crisi pandemica e poi di uno choc energetico, stanno mettendo in campoche finiranno con l’esercitare una spinta all’aumento dei prezzi innescando una spirale perversa. “Man mano che la crisi energetica diventa meno acuta, è importante iniziare subito a ritirare le misure di sostegno in linea con il calo dei prezzi dell'energia e in modo concertato”, ha detto la presidente ...