La lezione di Spalletti ai piccoli tifosi napoletani che vogliono fare i calciatori | «Vi dico io cosa fare prima di giocare» – Il video

(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Pallone e studio. Sono due sport fondamentali». Finito l’allenamento nel centro sportivo di Castel Volturno, Lucianosi toglie le vesti da allenatore e indossa quelle di professore. Il coach del Napoli si è fermato con alcunifuori dal campo di allenamento degli Azzurri. Al posto che limitarsi a firmare autografi, però, ha sfruttato l’occasione per dare qualche consiglio di vita. «Ci sono due modi disport e due modi per essere campioni: il pallone e lo studio», ha dettoai giovaniche lo ascoltavano da dietro le transenne. «Pernel Napoli bisogna capire quello che si deve, dove si vuole andare. Bisogna sapere calciare bene la palla e saper bene quello che ...

Già a novembre scorso, parlando con la platea di Coverciano ,impartì unaai giovani. All'epoca disse: "Ci sono due modi di fare sport: calciando il pallone e studiando per capire ......un assist perfetto per unatanto breve quanto incisiva: "E quando ti dovrò allenare e non capirai cosa ti dico Io quelli che non capiscono non li voglio". 1 - 0 e palla al centro.: ...

Per la seconda volta dall'inizio della stagione il tecnico toscano riprende i ragazzi in attesa degli autografi. "Dovete studiare, è come uno s… ...Il siparietto di Spalletti ai ragazzini che hanno saltato la scuola all'uscita del Konami Training Center di Castel Volturno.