La “famiglia” Roma non sta bene | ma non è tutta colpa di Zaniolo CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Lagiallorossa, come la chiama Mou, non sta. Ma non èdi“. Lo scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Ieri laè stata eliminata dalla Coppa Italia dalla Cremonese, che aveva già fatto fuori il Napoli. Ora la squadra di Alvini è “unica tra le 20 squadre di serie A che non ha ancora vinto una partita in campionato, ma che vola in semifinale di Coppa”. Mourinho ha iniziato con i ragazzini in campo, i bambini, come li chiama lui. “Alvini ha fatto turnover — fuori il portiere Carnesecchi e nel primo tempo il bomber Okereke — ma i suoi cambi sono stati molto più produttivi di quelli di Mou, che ha lasciato in panchina Dybala, Abraham e Smalling per poi farli entrare nella ripresa. Hanno deciso una paperissima di Kumbulla e un autogol di Celik. ...