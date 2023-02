La deputata FdI contro Rosa Chemical a Sanremo | “Porta se*** e Onlyfans | inaccettabile che Festival sia un condensato della peggior ideologia”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Viada2023. È la battaglia che ladi Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante, ha volutore in Aula alla Camera auspicando “un ripensamento”Rai. “Desta sconcerto la notizia che Manuel Franco Rocati, in arte, in gara aporterà il sesso, l’amore poligamo e i porno su”, ha esordito la parlamentare nel suo intervento. Sottolineando che ilè “emblematv tradizionale” e che “tiene incollati allo schermo famiglie e bambini”, lameloniana ha definito “inopportuno” che la kermesse si trasformi “nell’appuntamento più gender fluid di sempre”. L’auspicio, ha detto in conclusione ...

Così Carolina Varchi,di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Giustizia della Camera.... con l'istituzione di un OBI (Osservazione Breve Intensiva), anche in considerazione degli spazi disponibili' ricorda ladi, la quale sottolinea che il Costa d'Amalfi si trova 'in un ...

La deputata FdI contro Rosa Chemical a Sanremo: “Porta se*** e Onlyfans, inaccettabile che Festival sia… Il Fatto Quotidiano

Deputata FdI Morgante: «Festival di Sanremo non sia spot in favore di gender e sessualità fluida» Riviera24

«Via Rosa Chemical da Sanremo, proteggiamo i nostri bambini», l’invettiva in Aula della deputata di FdI Corriere TV

Caso Cospito, il sottosegretario Fdi Delmastro ammette di aver passato le informazioni riservate a Donzelli Il Fatto Quotidiano

Minacce alla deputata Chiara Colosimo di FDI. La solidarietà di ... Agenzia Stampa Italia

«L'odissea vissuta dall'uomo di 73 anni di Positano, che per essere ricoverato e curato definitivamente è stato condotto in ben quattro ospedali per assenza di personale ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Le notizie emerse stamattina da un articolo de 'Il Fatto Quotidiano' sono a dir poco preoccupanti. I quattro parlamentari del Pd avrebbero prima fatto visita al terrorista ...