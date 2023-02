La deputata di Fdl contro il gender fluid di Rosa Chemical a Sanremo | Propaganda a senso unico

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Maddalena Morgante,di Fratelli d'Italia, è intervenuta alla Camera parlando di una presunta rivoluzionea che da tempo si è abbattuta su. "Manuel Franco Rocati, in arte, in gara alla prossima edizione del Festival di, porterà come lui stesso affermato, e chiedo scusa sinora per i termini che utilizzerò, il sesso, l’amore poligamo e il porno su Only Fans", dice la. "La 'rivoluzionea' - aggiunge - era già da tempo arrivata al teatro Ariston, ma trasformare il festival dinell’appuntamento piùdi sempre è del tutto inopportuno". Maddalena Morgante conclude chiedendo un ripensamento a riguardo: "Nelle ...

Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, l’artista torinese di 23 anni che ha deciso di fare della sua musica un’espressione per andare contro gli stereotipi di genere e andare anche controco ...Rosa Chemical parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta con il brano "Made in Italy". "E' una canzone che serve ad eliminare tutti gli stereotipi italiani sbagliati ...