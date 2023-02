La Bce verso il rialzo dei tassi | mutui più cari in Italia

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ideglini saranno presto più: la Banca centrale europea (Bce) si prepara a un nuovodeidi interesse. Il ritocco avrà ripercussioni sui finanziamenti avariabili che si praticano nel nostro Paese. A fare i calcoli è il portale Facile.it, usando come riferimento un finanziamento a tasso variabile da 126 mila euro a 25 anni sottoscritto a gennaio 2022. La Governatrice della Bce, Christine Lagarde. Foto Ansa/Epa Laurent GillieronLa Bce e ildeidunque deidi riferimento dello 0,50% da parte della Bce, ma anche comunicazione sui dettagli dei parametri per la riduzione da 15 miliardi al mese delle consistenze in titoli. Questo vale per ciò che riguarda il ...