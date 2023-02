La Bce alza ancora i tassi di interesse

Consumatori: stangata sui mutui a tasso variabile La decisione dellaè subito oggetto di attenzione dalle associazioni dei consumatori, che stimano le ripercussioni sui mutui a tasso variabile. ...Nel quadro del contrasto all'inflazione, il Consiglio direttivo dellaha poi deciso di alzare i tassi di interesse di 0,5 punti. In particolare, il tasso sui depositi sale al 2,5 per cento, ...

La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3% - Ultima Ora Agenzia ANSA

La Bce alza i tassi di 50 punti. Pronto un altro aumento di mezzo punto anche per marzo - MilanoFinanza News Milano Finanza

La Bce alza i tassi dello 0,5% e a marzo ci sarà un altro aumento La Stampa

La Bce alza i tassi d'interesse dello 0,5%: a marzo previsto aumento di altri 50 punti base TGCOM

La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3% e annuncia un nuovo aumento a marzo RaiNews

La Bce prosegue nella stretta monetaria anti-inflazione. Il board della Banca centrale europea ha alzato i tassi di ulteriori 50 punti portando il tasso sui rifinaziamenti principali al 3%, quello sui ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "No, no, no": così la presidente della Bce Christine Lagarde sull'ipotesi che la Bce, dopo un terzo rialzo consecutivo dei tassi d'interesse anticipato per il mese di marzo, ...