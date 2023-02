La Bce alza ancora i tassi di interesse

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Salgonodinell’ottica di combattere un’inflazionealta, lo ha deciso oggi il Consiglio direttivo della Bce. L’aumento di tutti e i tredi riferimento è stato fissato a 50 punti base e prevede ulteriori incrementi anche a marzo. Il tasso sui rifinanziamenti sale, dunque, al 3%, quello sui depositi al 2,50%, e quello sui prestiti marginali al 3,25%. Salgono di 50 punti base tutti e tre idi riferimento. Lo ha deciso oggi il Consiglio direttivo della Bce “Il ritmo dei rialzi sarà mantenuto costante in modo da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine”, ha ribadito la Bce, preannunciando un possibile nuovo innmento di 50 punti base nella prossima riunione di politica monetaria ...

Parla l'economista Monacelli (Bocconi) Sullo stesso argomento: Le cause dell'alta inflazione e come venirne fuorii tassi di mezzo punto al 3 per cento. Gli effetti della cura Le banche ...La crescita media dei prezzi al consumo nell'area euro, all'8,5% su base annua a gennaio, resta ben piu' elevata dell'obiettivo del 2% perseguito dalla stessa. L'impegno su marzo era meno ...

La Bce ha annunciato di voler aumentare di 50 punti base i tassi di interesse alla luce della pressione dell’inflazione. Il consiglio direttivo di Francoforte ha quindi fissato a partire dall’8 febbra ...Le banche centrali proseguono praticamente all’unisono la lotta all’inflazione – ieri la Fed ha aumentato i tassi di 25 punti base ed oggi la Bce ha annunciato un rialzo ... tagli alla spesa ...