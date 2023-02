Kiwior | l’agente | «Il Napoli era interessato ma lo voleva dalla prossima estate L’Arsenal subito»

(Di giovedì 2 febbraio 2023)di Jakub, Sasha Baranov, ha parlato a Tvplay del passaggio del difensore dallo Spezia al. Il procuratore ha svelato che sul polacco c’erano anche, Juve e Milan, spiegando le ragioni che non lo hanno fatto rimanere in Italia: «In Italia tutte le società importanti tranne l’Inter hanno avanzato il loro interesse,, Milan e Juventus. Ilper la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno però di cambiare la squadra a gennaio,no portare il discorso all’. La Juventus sapete cosa sia successo e il Milan ha atteso, poi sapete cosa succede quando arrivano le squadre di Premier». Sul passaggio dial«Pensavamo che il ragazzo meritasse una ...

