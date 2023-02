Kazuyoshi Miura | 56 Anni | Firma in D2 Portoghese

(Di giovedì 2 febbraio 2023), conosciuto come “King Kazu”, è una leggenda vivente del calcio. A 55, e presto 56, sta ancora giocando e ha appenato un contratto con Oliveirense, un club di seconda divisione, in prestito dal Yokohama FC.ha giocato al Santos negli’80 con Dunga, Sampaio e Socrates, e ha collezionato 89 presenze nella nazionale giapponese, con 55 reti segnate tra il 1990 e il 2000. King Kazu ha dichiarato: “Anche se è un nuovo posto, lavorerò sodo per mostrare a tutti il mio tipo di gioco”. La proprietà del Yokohama FC ha acquisito una partecipazione maggioritaria nell’Oliveirense a novembre. È una storia di un uomo che nonostante l’età, non ha mai perso la voglia di giocare, di divertirsi e di mettersi alla prova. ...

