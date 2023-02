(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'ex volto di Uomini e Donne si è mostrata sui social con le bende e gli ematomi per raccontare l'intervento di chirurgia estetica. La vicenda ha sollevato non poche polemiche. L'articolo proviene da DireDonna.

... ecco il party con Giorgia Palmas BACI E COCCOLE Martina Colombari e Billy Costacurta affiatati e complici a Milano E DEGLI HATERS SE NE FREGAdopo la blefaroplastica: 'Via le ...L'ex volto di Uomini e Donne si lascia andare a un duro sfogo dopo aver ricevuto l'ennesima critica per il suo ultimo intervento di ...

"Sei superficiale, tutta rifatta" ma Karina Cascella sbotta: "Vorrei vedervi struccate e con i peli ovunque" Today.it

Blefaroplastica, cos'è l'operazione a cui si è sottoposta Karina ... Tag24

Karina Cascella operata di blefaroplastica: Non sopportavo le mie ... Fanpage.it

Karina Cascella dopo la blefaroplastica: “Via le palpebre da pesce ... TGCOM

Karina Cascella si sottopone a un particolare intervento chirurgico e ... Isa e Chia

L'ex volto di Uomini e Donne si lascia andare a un duro sfogo dopo aver ricevuto l'ennesima critica per il suo ultimo intervento di blefaroplastica Karina Cascella continua a far parlare di sé per que ...Karina Cascella presa di mira dagli hater dopo la blefaroplastica. L’intervento estetico alle palpebre che l'influencer ha affrontato nei ...