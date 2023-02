Kakà | «Il Milan non ha nulla in meno dell’Inter | nessuna paura»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le parole di Ricardo, ex trequartista brasiliano del, sul derby dio contro l’Inter. I dettagli Ricardosi è espresso a La Gazzetta dello Sport del derby tra Inter ein programma nel prossimo turno di Serie A. PAROLE – «Sulpeseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite, ma c’è sempre un derby per riprendersi. Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Ilnon ha niente in, nonostante gli ultimi risultati negativi». L'articolo proviene da Calcio News 24.