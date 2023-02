Juventus - Lazio di Coppa Italia | Allegri cala gli assi Vlahovic e Chiesa - Sport - Calcio - quotidiano net

Commenta per primo Dentro o fuori. La Coppa Italia vive il suo ultimo capitolo dei quarti di finale, con il match dello Stadium tra. Allegri, che deve rinunciare a Pogba, recupera Chiesa e Vlahovic, schierato al posto dell'infortunato Milik.col dubbio Immobile: tornato nella ripresa del match pareggiato in ...Vlahovic titolare, Pogba a casa. Per l'ennesima volta. Stasera, nel quarto di finale di Coppa Italia contro la(ore 21, Canale 5), lanon potrĂ ancora contare sul centrocampista francese: avrebbe dovuto esserci, invece come non detto. "Indolenzimento ai flessori", ha comunicato ieri Allegri. ...

La sconfitta contro il Monza all’Allianz Stadium è stato un passo falso che sicuramente nessuno si aspettava da parte della Juventus. La classifica ora per i bianconeri si fa preoccupante. Gli uomini ...Tornato a Torino in estate, come fiore all'occhiello del mercato estivo, il francese non è mai sceso in campo: non gioca gare ufficiali da 295 giorni.