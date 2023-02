Juventus-Lazio | chi giocherà e come stanno le squadre

(Di giovedì 2 febbraio 2023) I bianconeri non possono contare su Pogba, Milik e Bonucci, lainvece sarà orfana di Radu. Chi vince affronterà l'Inter in semifinale di Coppa Italia

Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Allegri Laha comunicato la lista dei convocati per il match di questa sera contro la. Due rientri per Massimiliano Allegri: Chiesa e ...Commenta per primo Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida che questa sera vedrà laaffrontare laper i quarti di finale di Coppa Italia. Torna Chiesa, out Bonucci, Pogba, Milik e Kaio Jorge. L'ELENCO COMPLETO Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: De Sciglio, ...

Allegri ne cambia 6: Juve così in campo contro la Lazio La Gazzetta dello Sport

Quote Juventus-Lazio: sul filo del fuorigioco: l'Under 3.5 offside a 1.90 La Gazzetta dello Sport

Juventus-Lazio, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Juventus-Lazio, Vecino e il benvenuto a Pellegrini: "Subito con noi" Tuttosport

Questa sera alle ore 21 Juventus-Lazio chiuderà i quarti di finale di Coppa Italia che hanno già visto avanzare alle semifinali Inter, Fiorentina e a sorpresa la Cremonese. I nerazzurri di Simone ...La Juventus, reduce dalla sconfitta interna contro il Monza in campionato, si prepara ad affrontare la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: una sfida sicuramente significativa per trovare una ...