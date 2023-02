Juventus-Lazio 1-0 LIVE | occasione per Kean | Marusic da fuori

TORINO - in bianconero termina in Coppa Italia nel quarto di finale contro la. Grande grinta da parte del numero 7 che prima di uscire dal campo, al minuto 75', ha provato in tutti i modi ad impegnare la difesa biancoceleste. Da solo o a disposizione del compagno di ...... in quota a 2,50 e in vantaggio sulla, che si era mossa già in estate per il mancino ... mentre un clamoroso tradimento di Zaniolo con la firma per l'altra squadra della capitale, la, ...

Juventus-Lazio 1-0: gol di Bremer | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Diretta Juventus-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

LIVE Juve-Lazio 1-0: ci prova Luis Alberto! | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Juventus-Lazio, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

LIVE TJ - JUVENTUS-LAZIO - 1-0 - Primi cambi per Allegri: entrano Kean e Miretti Tutto Juve

Fagioli perde palla e la Lazio riparte: Immobile serve Felipe che gli restituisce il pallone, Ciro liscia e la palla arriva a Zaccagni che prova il destro a girare che esce di poco alla sinistra di ...Fagioli perde palla e la Lazio riparte: Immobile serve Felipe che gli restituisce il pallone, Ciro liscia e la palla arriva a Zaccagni che prova il destro a girare che esce di poco alla sinistra di ...