(Di giovedì 2 febbraio 2023)è ladi andellae sarà visibile in tv: ecco le informazioni su. L’incontro si giocherà all’Allianz Stadium di Torino in uno dei seguenti giorni, martedì 4, mercoledì 5 o giovedì 6 aprile, con la Lega Serie A che comunicherà nelle prossime settimane il giorno esatto. L’è quello delle 21 in qualsiasi caso, mentre per latv sarà Canale 5 a trasmettere in chiaro la partita,su Mediaset Infinity. LE INFORMAZIONI SUL RITORNO SportFace.

Una Juve senza squilli ma solida e concentrata supera la Lazio nei quarti di coppa Italia guadagnando l'accesso alle semifinali e dunque la doppia sfida con l'. Match winner della gara è Bremer, a segno di testa su cross di Kostic al minuto 44, complice un'insana uscita di Maximiano. La tentazione è diventata realtà: Vlahovic e Chiesa tornano in campo ...Una sfida che mette in palio la semifinale contro l'campione in carica che sarà diretta dall'arbitro Maresca della sezione di Napoli. Sarri e Allegri, allenatori die Lazio - ...

Coppa Italia - Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina le due semifinali Voce Giallo Rossa

Juventus-Inter in tv: data, orario e diretta streaming semifinale andata Coppa Italia 2022/2023 SPORTFACE.IT

Quarti di finale Coppa Italia 202-2023: aggiornamenti in tempo reale di Juventus-Inter Eurosport IT

La classifica dei fatturati: ecco come sta l’élite del calcio Il Fatto Quotidiano

VIDEO - Xavi: "Vincere non è facile. Pensate a Liverpool, Juve, Inter..." Tutto Juve

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La Juventus si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo 1-0 la Lazio allo Stadium. I bianconeri, in gol nel finale del primo tempo con Bremer, affronteranno ...Juventus - Lazio 1-0 highlights e gol: la Juventus è in semifinale di Coppa Italia. Finisce 1-0 la partita all'Allianz Stadium ...