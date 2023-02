Juventus | i convocati per la sfida contro la Lazio | torna Chiesa | out Pogba

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Massimiliano Allegri ha diramato la lista deiin occasione delladi questa sera tra, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Non ci sono sorprese, mancano come preannunciato sia Arek Milik che Paul. Rientra invece in lista Federicodopo il leggero stop che l’aveva costretto a saltare l’ultima di campionatoil Monza.arruolabile anche Juan Cuadrado. Iper i quarti di Coppa Italia #CoppaItaliaFrecciarossa #Juvepic.twitter.com/fzaE0MueZW —FC (@fc) February 2, 2023 SportFace.

Juve per la Lazio: due rientri tra le fila dei bianconeri. Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Allegri Laha comunicato la lista deiper il match di questa sera contro la Lazio. Due rientri per Massimiliano Allegri: Chiesa e Cuadrado. Assenti, invece, dalla lista gli infortunati Bonucci,...Commenta per primo Sono 22 idi Massimiliano Allegri per la sfida che questa sera vedrà laaffrontare la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Torna Chiesa, out Bonucci, Pogba, Milik e Kaio Jorge. L'...

Juventus-Monza, novità tra i convocati da Allegri Corriere dello Sport

I convocati per Juventus - Monza Juventus Football Club

Juventus-Monza, i convocati di Allegri: tornano Pogba e Vlahovic Tuttosport

Stasera Juventus-Lazio, i convocati di Allegri: tornano Chiesa e Cuadrado. Assenti Pogba e Milik TUTTO mercato WEB

Pogba di Nuovo Infortunato, Fuori dai Convocati per Juventus Lazio Le Teste di Calcio

[themoneytizer id=”99064-6] Questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena Juventus-Lazio, ultimo Quarto di Finale di Coppa Italia. Dopo i successi di Inter (martedì), Fiorentina e Cremonese (ieri), ogg ...In vista del match di Coppa Italia tra Juve e Lazio, i bianconeri hanno comunicato la lista dei convocati: assenti Bonucci e Pogba ...