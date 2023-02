Juventus | Chinè fa paura | chiederà altri 20 punti per gli stipendi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Procuratore Federaleè intenzionato ad usare il pugno duro nei confronti dellaper il filoneSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Procuratore Federaleben 20di penalizzazione per laper il filone, agenti e società partner. Una richiesta che, se venisse accolta, farebbe scivolare i bianconeri all’ultimo posto in classifica ed in piena lotta per rimanere in Serie A. Ne sapremo di più verso il mese di marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.