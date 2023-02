Juve tifosi imbufaliti | “No | ad un’altra calciopoli” comprano le pagine dei quotidiani – Foto

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Idellatemono la retrocessione come fu pere partono con lo slogan: “Giù le mani dallantus”. Idellasi sentono minaccia e protestano contro un fantomatico sistema che li vuole penalizzati. Ieri sono arrivati importanti endorsement ai bianconeri, prima ci ha pensato il ministro Matteo Salvini, poi è arrivato anche quello di un altro ministro Andrea Abodi. Il tutto nasce dalla penalizzazione per il caso plusvalenze, a cui seguirà il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Ma non finisce qui perché la società bianconera rischia la Serie B per la cosiddetta manovra stipendi. Cosa che fa tremendamente paura aibianconeri. Protestalo spazio sui ...

L'annuncio di Allegri relativo al nuovo infortunio di Pogba , ha sconfortato idella Juventus che aspettavano con impazienza il rientro del centrocampista. Così non sarà, prolungando il periodo di indisponibilità del francese che non scende in campo dall'aprile dello ...Dopo la stangata per le plusvalenze, col filone della manovra stipendi si torna a parlare della possibile revoca dello scudetto della JuventusÈ un momento di grande tensione e incertezze per idella 'Vecchia Signora', che guardano ai processi in cui è coinvolta la propria società con preoccupazione. Sopratutto, dopo la pesante penalizzazione arrivata nell'ambito del filone delle ...

“Giù le mani dalla Juventus”, otto milioni di tifosi e la pagina misteriosa Tuttosport

Gli Juve Club pronti al contrattacco: l’aggiornamento sulla protesta dei tifosi Tuttosport

Juve, Lapo Elkann ai tifosi: "Vinceremo presto" Adnkronos

Serie A, effetto Juve: tifosi triplicati a Monzello per il nuovo allenamento a porte aperte Il Cittadino di Monza e Brianza

L'annuncio di Allegri relativo al nuovo infortunio di Pogba, ha sconfortato i tifosi della Juventus che aspettavano con impazienza il rientro del centrocampista. Così non sarà, prolungando il periodo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...