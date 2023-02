(Di giovedì 2 febbraio 2023) La procura federale sarebbe pronta ad infliggere20diallantus per la cosiddetta manovra stipendi. I bianconeri sono già stati penalizzati con 15per il caso plusvalenze, ma la questione non finisce qui. Sullantus è pronta ad abbattersi un altro tsunami che rischia seriamente di spedire la squadra di Allegri nei bassifondi della classifica. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport la procura federale infliggerà20diallantus per la manovra stipendi. All’attenzione della procura Figc anche la partnership con gliclub di Serie A. Intanto dopo la pubblicazione delle motivazioni per il caso plusvalenze, la società è ...

... adesso, è molto più ridimensionato rispetto a quello che aveva al momento del suoin Italia,... con 8 presenze, e segna ben 4 gol nella competizione continentale, portando lafino alla ...Juventus, ci potrebbe essere una nuova penalizzazione inper i bianconeri. La richiesta del procuratore Chiné è davvero pesante Non c'è pace per la. Non c'è pace per i tifosi bianconeri che si potrebbero ritrovare con una classifica ancora più ...

“Juve in arrivo altri 20 punti di penalizzazione” napolipiu.com

Juventus Women, ufficiale l'arrivo di Benedicte Simon Tuttosport

Lazio, fatta per Luca Pellegrini: arriva in prestito dalla Juve. Le news di calciomercato Sky Sport

Juventus Next Gen, Crespi: "Una cosa mi ha colpito al mio arrivo" Tuttosport

McKennie al Leeds è ufficiale: arriva in prestito dalla Juventus Sky Sport

ROMA - È appena arrivato, ma è già finito nell'elenco dei convocati per la partita contro la Juventus che vale un posto nella semifinale di Coppa Italia. Sarri non rinuncia a Luca Pellegrini, colpo la ...I guai per la Juventus non sono ancora finiti, ormai è assodato. Oltre ai 15 punti di penalizzazione in seguito al caso plusvalenze, la Procura Figc avrebbe intenzione di chiedere un -20 in classifica ...