Juve | Bernardeschi | «Spero non vengano tolti gli scudetti»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Federicoha parlato a Il Mattino, anche e a lungo di, oltre che del Napoli e la sua decisione di trasferirsi in MLS NAPOLI COME LA VECCHIA– Certo, e sa cosa succedeva? Quando venivano a giocare contro di noi c’era una specie di blocco psicologico da parte degli altri, tutti ci affrontavano dicendo: “Beh, tanto perdiamo”. E mi pare che è quello che sta succedendo a chi affronta il Napoli. Pure la Roma, pur giocando bene, alla fine si è arresa. Senza farne un dramma. CASO– Una vicenda che colpisce, mi spiace per i ragazzi che stanno vivendo questa situazione. Chiaro che anche quello che succede fuori dal campo incide sui risultati: non siamo robot, siamo essere umani, con emozioni, sentimenti, con valori, principi. Quando si leggono certe cose, impossibile che ti scivolino ...

Commenta per primo L'attaccante ex -e del Toronto FC, Federicoha parlato a Il Mattino del momento della Juventus, della penalizzazione, e del Napoloi lanciato verso lo scudeetto. MANOVRA STIPENDI - 'Per gli stipendi, ...Le parole disono comprensibili in quanto ex della. Per quanto riguarda le reazioni di stampa e tifosi, non tutti si sono immolati in una difesa a priori del club" Con una" ...

Federico Bernardeschi a Verissimo si espone sulla delicata situazione della Juventus Virgilio Sport

"Che ingiustizia", Juventus: scudetti tolti, l'ex è una furia CalcioMercato24.com

Juve, Bernardeschi sul caso plusvalenze: “Spero non ci tolgano scudetti” Juvenews.eu

Bernardeschi sulla Juve: “Spero che gli scudetti conquistati non ci vengano tolti. Sarebbe un’ ... Alfredo Pedullà

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello Perillo, direttore TGR Rai nazionale. Di seguito, ...Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista a Il Mattino parlando dello strapotere del Napoli in Serie A: "Il Napoli va come un treno, Kvara è uno dei ...