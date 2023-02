Juve | Allegri | «Abbiamo un dovere verso società e tifosi»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le parole del tecnico bianconero, Massimiliano, a pochi minuti del calcio d’inizio del quarto di finale di Coppa Italia Massimilianoha parlato nel pre partita della quarto di finale di Coppa Italia che vede laaffrontare la Lazio. Di seguito le sue parole. PARTITA DIFFICILE – «Nelle partite da dentro o fuori è normale. Noi stasera dobbiamo fare una partita importante contro una squadra che gioca bene ed è molto forte. Dobbiamo essere all’altezza». APPROCCIO – «L’approccio col Monza è stato buono nei primi dieci minuti. Ora vediamo le cose in maniera negativa per gli ultimi risultati sul campo e per le vicissitudini esterne, ma il calcio dà la possibilità di rifarsi. Stasera c’è una possibilità, domani pensiamo al campionato». PERIODO PIU’ DIFFICILE – «Per tutti è un’esperienza nuova, che va vissuta al ...

Manca davvero molto poco al fischio di inizio della partita che metterà alla formazione di scendere in campo quest'oggi contro l'ambiziosa Lazio dell'ex Maurizio Sarri. In gara singola se ci ...

Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Juventus-Lazio, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Quando si giocano le ...La sfida dello Stadium deciderà la quarta e ultima semifinalista di Coppa Italia. Chi vince tra Juventus e Lazio trova l'Inter al turno successivo. Allegri manda in campo dal 1' Chiesa. Vlahovic il te ...