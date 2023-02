(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sono tre iper ildi: il circuito internazionale nel prossimo fine settimana, infatti, sarà protagonista a, in Francia. Saranno tre gli italiani in gara, di cui due uomini ed una donna: sabato 4 e domenica 5 febbraio a difendere i colorisaranno Gabriele Sulli (-73 kg), Lorenzo Parodi (-81 kg) e Carola Paissoni (-63 kg)., la situazione deglinel ranking olimpico alla vigilia deldiAl sito del CONI ha parlato il tecnico Salvatore Ferro: “Per i nostri ragazzi sarà una competizione importantissima, che li metterà a confronto con i ...

Precedente- Asia Sassi, Thomas Sassi e Francesca Trongoneallo stage internazionale di Bardonecchia Successivo Cardiologia, aritmie cardiache: Piacenza capofila in Italia con una ...Asia Sassi, Thomas Sassi e Francesca Trongone, tutti riconosciuti atleti di Alto Livello Nazionale, sono statidal Comitato Regionale allo stage Internazionale dia Bardonecchia. Circa ...

Judo, i convocati dell'Italia per il primo Grand Slam della stagione: tre azzurri a Parigi OA Sport

Judo, Grand Prix Portugal: i convocati dell'Italia, 16 azzurri a caccia di gloria ad Almda OA Sport

Judo | Grand Prix Portugal | i convocati dell'Italia | 16 azzurri a ... Zazoom Blog

Judo, il team olimpico italiano è in Giappone per un lungo raduno in preparazione della stagione 2023 OA Sport

Judo, i convocati del Giappone per i Mondiali 2023: squadra ricca di stelle, diverse assenze pesanti OA Sport

La nuova stagione internazionale del judo inizierà ad Almada (Portogallo), dove dal 27 al 29 gennaio andrà in scena il Grand Prix Portugal, primo appuntamento del World Judo Tour. L’Italia cercherà di ...