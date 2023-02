Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa a Los Angeles | chiede 42 | 5 milioni di dollari Dai bagni ai posti auto | foto e curiosità

Un sogno in vendita.mette in vendita la sua villa a Los Angeles , chiede 42,5 milioni. Lo scrive People. Si tratta di una proprietà nel distretto di Bel Air, dove vivono molte celebrità, che comprende una ...Una proprietà magnifica, con un anfiteatro e - perfino - un lago privato.ha deciso di mettere in vendita la sua splendida villa di Bel Air per una cifra da capogiro: si parla di 42,5 di dollari. Le immagini parlano chiaro: la grande piscina è solo uno degli ...

Jennifer Lopez, che va al party col vestito premaman di Blake Lively Vanity Fair Italia

Jennifer Lopez in crisi con Ben Affleck Dalla mano di lei sparisce la fede nuziale Corriere della Sera

La villa da sogno di Jennifer Lopez, da oggi in vendita ilgazzettino.it

Jennifer Lopez e Ben Affleck, ecco la villa in vendita di Bel Air - Foto Tgcom24 TGCOM

Perfino - un lago privato. Jennifer Lopez ha deciso di mettere in vendita la sua splendida villa di Bel Air per una cifra da capogiro: si parla di… Leggi ...Un sogno in vendita. Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa a Los Angeles, chiede 42,5 milioni. Lo scrive People. Si tratta di una proprietà nel distretto di Bel Air, dove vivono molte celebrità ...