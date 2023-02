"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marcell, successore di Usain Boltcampione olimpico dei 100 metri, nella famiglia Puma", ha dichiarato Pascal Rolling, Head of Sports Marketing. "...'Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marcell, successore di Usain Boltcampione olimpico dei 100 metri, nella famiglia Puma' , ha dichiarato Pascal Rolling, Head of Sports Marketing. '...

Jacobs come Bolt: Puma è il nuovo sponsor tecnico del campione La Gazzetta dello Sport

"Marcell ha fatto scuola. Ora gli altri velocisti usano il sistema Jacobs" ilGiornale.it

Atletica, i possibili avversari di Marcell Jacobs agli Europei indoor di Istanbul nei 60 metri OA Sport

Conto alla rovescia per Jacobs: sabato l’esordio in Polonia Bresciaoggi

Atletica: Jacobs firma accordo, Puma nuovo sponsor tecnico Alto Adige

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marcell Jacobs, successore di Usain Bolt come campione olimpico dei 100 metri, nella famiglia Puma", ha dichiarato Pascal Rolling, Head of Sports Marketing.Cambio di sponsor per il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, che già a partire dalla Orlen Cup di Lodz in programma sabato indosserà i prodotti Puma.