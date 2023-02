Ita | rush per firma | Lufthansa crede in break-even entro 2 anni e al 100%

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – La trattativa tra il Governo eper Ita Airways continua a ritmi serrati e c’è la volontà delle parti di velocizzare e di chiudere il prima possibile l’intesa,marzo. Una voltato l’accordo che permetterà alla compagnia aerea tedesca di salire al 40% in Ita poi bisognerà aspettare il via libera dell’Antitrust Ue che probabilmente chiederà degli aggiustamenti, come ad esempio la possibile cessione di slot diper evitare una posizione troppo dominante. Il gruppo tedesco guidato da Carsten Spohr, riferiscono all’Adnkronos fonti vicine al dossier, punta inizialmente ad acquistare il 40% per un valore compreso tra 200-300 milioni di euro, sotto forma di aumento di capitale per poi salire nel giro di duealacquistando la quota restante ...

... las universidades suizas se unen a alianzas (zh) Français (fr) Les universités suisses nouent des alliances alors que le dossier européen piétine English (en) Swiss universitiesto join ...Classifica album italiana Top Of The Music del 27 Gennaio 2023 by Fimi 1! MÅNESKIN 2 IL CORAGGIO DEI BAMBINI GEOLIER 3 MADREPERLA GUÈ 4 MILANO DEMONS SHIVA 5 RADIO GOTHAM ROSE VILLAIN 6 SIRIO LAZZA 7 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI 8 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE ...

Ita, rush per firma: Lufthansa crede in break-even entro 2 anni e al ... Adnkronos

Hi-Fi Rush: vediamo i primi minuti di gameplay in italiano Multiplayer.it

Hi-Fi Rush - La recensione IGN ITALY

Hi-Fi Rush – Un Action diverso dal solito grazie ad un gameplay a ritmo di musica Il Fatto Quotidiano

Come spiegarsi il successo dei Måneskin Il Post

Nel memorandum firmato tra il Tesoro e Lufthansa la quota di Ita Airways in vendita "è compresa in una forchetta tra il 20 e il 40%". Lo si apprende da fonti vicine al dossier, secondo… Leggi ...Il nuovo album dei Måneskin "Rush!", pubblicato lo scorso 20 gennaio, conquista le classifiche globali posizionandosi al primo posto in 7 paesi, compresi Svizzera, Italia, Francia, Giappone, Belgio, P ...