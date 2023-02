Ita-Lufthansa | perché è l’operazione che ci voleva La versione di Bonanni

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sembra che tutto possa andare bene riguardo l’ingresso diin Ita Airways, dopo la firma del memorandum di giorni fa. Saranno 60 i giorni utili per avviare e concludere la trattativa per l’acquisto del 40% di azioni della compagnia aerea italiana, ora interamente di proprietà del ministero dell’economia. Poi, a regime del funzionamento della rinnovata impresa, si arriverà al 100%. Entro la fine di marzo, dunque, potrebbe avviarsi il processo di cambiamento che desideriamo da tempo e disporre di una grande compagnia aerea in grado di competere nel complesso mercato del volo, per fornire agli italiani spostamenti intercontinentali diretti, senza la perdita di tempo di scali europei nel raggiungere le destinazioni. L’intesa già avrebbe assunto l’indirizzo di mantenere inalterato il nome di Ita Airways per le tratte italiane ed europee, ...