(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di 52 anni è statola notte corsa, intorno alle 4, riverso in unadi Portoferraio, all’. Sul posto sono i giunti i sanitari del 118 ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso stannondo i carabinieri. Gli investigatori escludono al momento la morte naturale e ipotizzano il reato dia carico di ignoti. La vittima, Angelo Carugati, era residente all’Elba dove faceva ilin un ristorante ed era originario della Lombardia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Portoferraio (, Livorno) 2 febbraio 2023 -, 53enne originario di Milano trovato morto in uno scantinato Intorno alle ore 04. 00 di oggi, a Portoferraio è stato rinvenuto in uno scantinato adibito ...I Primi accertamenti escludono che il decesso sia avvenuto per cause naturali. L'uomo, 53enne di origini milanesi, era residente da molti anni sull'Un uomo di 53 anni, di origini milanesi ma residente da anni all', è stato trovato morto in uno scantinato adattato a dormitorio di fortuna nel centro di Portoferraio in ...

Elba, il mistero dell'aiuto cuoco trovato morto. La pista dell'omicidio, fermato un ragazzo di 24 anni La Repubblica Firenze.it

Isola d'Elba, cuoco trovato morto in strada: si indaga per omicidio Adnkronos

Giallo all'isola d'Elba, 52enne trovato morto in uno scantinato nel centro storico di Portoferraio LivornoToday

Uomo trovato morto all'Isola d'Elba, fermato un 24enne per omicidio e rapina Sky Tg24