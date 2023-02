Isola d’Elba | cuoco 53enne ucciso | fermato un 24enne Avrebbe colpito la vittima con calci | pugni e un bastone

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Risolto in poche il caso di un uomo trovato morto la notte scorsa, intorno alle 4, in strada a Portoferraio, all’, in provincia di Livorno. Su ordine della Procura di Livorno, i carabinieri della compagnia di Portoferraio hanno sottoposto a fermo unelbano, pregiudicato, perché “gravemente indiziato” di essere l’autore dell’omicidio di Angelo Carugati, 53 anni,residente all’Elba ma originario della Lombardia, che lavorava nei ristoranti dell’. Secondo gli inquirenti illacon, uned altri oggetti, Ilè accusato anche di rapina, ma al momento si ignora il movente. Allontanatosi ...

Un ragazzo di 24 anni è stato fermato perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio del 53enne trovato morto in uno scantinato del centro di Portoferraio all'(Livorno), utilizzato dalla vittima come riparto per la notte. Come riporta Livorno Today, a dare l'allarme è stato un conoscente della vittima ma quando i soccorritori sono arrivati ...Il cadavere di un uomo di 52 anni è stato trovato la notte corsa, intorno alle 4, riverso in una strada di Portoferraio, all'. Sul posto sono i giunti i sanitari del 118 ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Gli investigatori escludono al momento ...

