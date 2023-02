Isco svincolato | c’è un’offerta | quale può essere la prossima squadra

(Di giovedì 2 febbraio 2023)Alarcon, centrocampista che ha vestito per ben dieci anni la maglia del Real Madrid è attualmentedopo una deludente esperienza a Siviglia. Il calciatore che un tempo sembrava tra i talenti più cristallini dell’intero panorama europeo infatti, vive da diverse stagioni in chiaroscuro per via di noie fisiche e di rapporti non idilliaci con i suoi allenatori. Fino a pochi giorni fa però il suo passaggio all’Union Berlino sembrava cosa fatta ma, dopo le visite mediche si sono rntrati problemi per la firma. mercatoAlarcon Sevilla evertonsarà la? In seguito all’affare sfumato sul “gong” poche ore fa però, il Times riporta di un forte ...

Commenta per primo L'Everton sta muovendo i suoi primi passi verso, 30enne ex trequartista del Real Madrid, attualmente. Lo riporta il Times .Niente sbarco in Bundesliga per l'ex centrocampista del Real Madrid, alla ricerca di una squadra dopo essersidai blancos a parametro zero. Il giocatore iberico stava trattando con l'Union Berlin e aveva già superato le visite mediche con la società ...

Disponibili anche Romulo, Sturridge e Mangala: le squadre italiane hanno tempo fino al 24 febbraio per tesserare giocatori attualmente senza contratto