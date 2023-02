Iran | regista incarcerato Panahi in sciopero della fame

Il notoiraniano Jafar Panahi ha iniziato uno sciopero della fame e della sete per chiedere di ... Lo rende noto il portale in persiano con sede a Londra 'International'. "Mi rifiuterò di ...AGI - Jafar Panahi,iraniano dissidente , uno dei più noti al mondo e che da mesi è in carcere in, ha cominciato uno sciopero della fame . Lo ha reso noto lui stesso, in una lettera aperta pubblicata sul web ...

Per protesta contro trattamento illegale e disumano. Si trova in prigione a Teheran dal luglio del 2022. E' accusato di propaganda contro il governo ...Lo ha reso noto lo stesso regista iraniano in una lettera aperta pubblicata sul web dalla sua famiglia AGI - Jafar Panahi, regista iraniano dissidente, uno dei più noti al mondo e che da mesi è in car ...