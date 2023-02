Iran | il regista Jafar Panahi in carcere inizia lo sciopero della fame

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il grandeianohato unosete per protestare contro il fatto di essere ancora detenuto dallo scorso luglio nella prigione di Evin a Teheran, anche se la Corte supremaiana ha annullato la condanna che aveva portato alla detenzione deldissidente. Ne dà notizia Variety.ha rilasciato daluna dichiarazione – pubblicata su Instagram da sua moglie Tahereh Saeedi e dal figlio Panah – nella quale afferma che per protestare contro il trattamento “illegale e disumano” da partemagistratura e delle forze di sicurezzaRepubblica islamica e la loro “presa di ostaggi” ...

Ma il film diretto da Ali Abbasi ,di Teheran naturalizzato danese, finisce per dirci molto anche dell'di oggi, in piena rivolta dopo l'uccisione lo scorso settembre di Mahsa Amini, ...... raccontandosi nei suoi film per svelare i volti dell'. Nel 2022 era in Concorso alla Mostra di ... Il testo della lettera pubblicata dalla moglie del: "Il 20 luglio di quest'anno, per ...

Cosi, con una lettera diffusa dalla famiglia su Instagram, il regista iraniano Jafar Panahi ha annunciato l’inizio della sua drammatica protesta per essere rilasciato dal famigerato carcere Evin di ...Per protesta contro trattamento illegale e disumano. Si trova in prigione a Teheran dal luglio del 2022. E' accusato di propaganda contro il governo ...