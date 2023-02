Internalizzazione Multiservizi – Sce Campidoglio | garanzia per migliori servizi e tutela lavoro

Leggi su italiasera

"Roma Multiservizi è un bene comune di questa città. Per noi di Sinistra Civica Ecologista è stato un onore votare oggi in Assemblea capitolina a favore della delibera che trasforma Romain società in house di Roma Capitale. Questa decisione consentirà di mettere fine allo spacchettamento dei, alle gare al massimo ribasso sulla pelle di lavoratrici e lavoratori. Con l'conseguiamo un duplice obiettivo, ladidi qualità e ladegli interessi di chi lavora". Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista.