Inter | verso il derby | recuperati Handanovic e Brozovic

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Continua l’avvicinamento dell’di Simone Inzaghi aldi domenica sera: una sfida delicatissima per gli equilibri di un campionato aperto dalla seconda posizione in giù. Arrivano buone notizie per il tecnico dei nerazzurri, che in questa settimana ha recuperato due importanti pedine del suo gruppo. Hanno effettuatoamente l’allenamento con il resto della squadra sia, relegato ormai al ruolo di secondo portiere, e Marcelo, assente da mesi nelle rotazioni di Inzaghi a causa di problemi fisici. Con ogni probabilità il croato non inizierà comunque la stracittadina dal primo minuto, tornando però a disposizione per un finale di stagione infuocatissimo. Segui ZON.IT su Google News.