Inter | Skriniar torna in gruppo | sarà titolare al derby?

1 Ci arriva da favorita l'al derby di domenica. La squadra di Inzaghi ha due obiettivi nella stracittadina: confermarsi ...si affiderà alla continuità e dovrebbe riabbracciare Milan. ...La dirigenza nerazzurra corre ai ripari per gli altri big della rosa di InzaghiL'a fine stagione darà l'addio a Milane i prossimi mesi rischiano di essere da separato in casa per lo ...

Inter, la Curva Nord: "Abbiamo incontrato Skriniar e ascoltato le sue ragioni. Nessun rancore" TUTTO mercato WEB

Inter, Skriniar non rinnova e andrà via. Ecco il provvedimento Fantacalcio ®

Curva Nord: "Nessun rancore per Skriniar, va rispettato. L'Inter prima di tutto sempre" - Sportmediaset Sport Mediaset

Bonolis su Skriniar e l’Inter: «È tutta colpa del procuratore» Corriere della Sera

Sull’argomento, nella giornata odierna, si è espresso pubblicamente il tifo organizzato nerazzurro. Inter, il comunicato della Curva Nord su Skriniar. “Nessun rancore per Skriniar. In casa Inter ...Dopo la notizia dell'addio di Gattuso al Valencia, il tecnico italiano del Real Madrid ha lanciato un messaggio al suo collega nonché ex calciatore ai tempi del Milan.